Incendio in un ex hotel a Cattolica: evacuati alcuni residenti

Dalla mattinata di oggi, un incendio è divampato all’interno dell’ex hotel Haway, una struttura alberghiera chiusa da tempo, situata in via Venezia a Cattolica, nei pressi della ferrovia.

Secondo le prime informazioni, all’interno dell’edificio viveva una coppia di anziani. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nello spegnimento del rogo e nella messa in sicurezza dell’area.

Per precauzione, sono stati evacuati alcuni residenti della zona. Al momento non si hanno notizie certe su eventuali persone coinvolte nell’incendio. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

"La struttura è chiusa – spiega al Corriere Romagna l’assessore ai Lavori pubblici di Cattolica, Alessandro Uguccioni, giunto sul posto – All’interno c’erano solo i proprietari, che sono stati messi in salvo. Per precauzione abbiamo chiesto ai vicini di tenere chiuse le finestre. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento".



Notizia in aggiornamento