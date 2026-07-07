RICCIONE Incendio in una boutique di viale Ceccarini: ferito il titolare, area transennata

Incendio in una boutique di viale Ceccarini: ferito il titolare, area transennata.

Momenti di apprensione questa mattina in viale Ceccarini, a Riccione, dove un incendio è divampato all'interno di una boutique di abbigliamento.

Secondo quanto riferito, il titolare del negozio sarebbe rimasto ferito e intossicato dopo aver tentato di spegnere le fiamme: l'uomo è stato soccorso dal personale del 118 a bordo di un'ambulanza per le cure e gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con il rogo che è stato successivamente domato, oltre a due ambulanze del 118, ai Carabinieri e la Polizia Locale. L'area è stata transennata per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi.

Altre persone presenti nel negozio sono state sottoposte ad accertamenti sanitari in loco. Restano da chiarire le cause dell'incendio. Al momento sono in corso gli accertamenti dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine per stabilire l'origine del rogo.

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