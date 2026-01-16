TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
10:15 Giacomo Rinaldi nominato Portavoce della Consulta delle Giunte di Castello 10:02 Incendio in una casa a Bertinoro, morta una donna 08:07 Putin: "Russia pronta a ricostruire relazioni con l'Europa". Tajani: "Non siamo in guerra, abbiamo difeso Kiev" 07:20 Lupi a Pesaro: emesso divieto di lasciare cibo per cani e gatti fuori dalle abitazioni
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Incendio in una casa a Bertinoro, morta una donna

Un'altra è stata soccorsa e portata in ospedale

16 gen 2026
Vigili del Fuoco. Foto archivio RTV
Vigili del Fuoco. Foto archivio RTV

Una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un incendio in una abitazione a Bertinoro, località dell'entroterra forlivese. L'incendio è avvenuto ieri sera, con l'intervento dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena intorno alle 19.30.
I pompieri hanno messo in sicurezza la struttura e durante le operazioni di ricerca nei locali è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna, mentre un'altra è stata affidata al personale sanitario e trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per chiarire le cause del rogo e la dinamica di quanto accaduto.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia