FORLIVESE

Incendio in una casa a Bertinoro, morta una donna

Un'altra è stata soccorsa e portata in ospedale

Incendio in una casa a Bertinoro, morta una donna.

Una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un incendio in una abitazione a Bertinoro, località dell'entroterra forlivese. L'incendio è avvenuto ieri sera, con l'intervento dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena intorno alle 19.30.
I pompieri hanno messo in sicurezza la struttura e durante le operazioni di ricerca nei locali è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna, mentre un'altra è stata affidata al personale sanitario e trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per chiarire le cause del rogo e la dinamica di quanto accaduto.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy