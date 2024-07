INCENDIO Incendio in una fabbrica di piadine: devastato lo stabile Sei squadre di Vigili del Fuoco al lavoro

Momenti di paura per l'Incendio di vaste proporzioni questa mattina nella zona industriale di San Giovanni in Marignano, nel Riminese: ha preso fuoco un capannone di Riccione Piadina, ditta tra le maggiori della zona per la produzione e imballaggio della piadina romagnola. Il rogo, partito probabilmente durante la lavorazione, è iniziato intorno alle 6.45 e al momento risulta spento. Nessun operaio è rimasto ferito. Il fuoco ha interessato una linea di produzione minore in via Primo Maggio e non la parte più estesa dello stabilimento, dove c'è il ristorante e il famoso museo della piadina, che si trova in un altro capannone sempre nella zona industriale di San Giovanni in Marignano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Rimini, di Cattolica e Pesaro con cinque mezzi e 17 uomini.

