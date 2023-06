VVFF Incendio in una palazzina a Ravenna, muore una donna di 63 anni

Una donna di 63 anni è morta in seguito a un incendio divampato nella notte in una palazzina del quartiere 'Nullo Baldini' di Ravenna dove abitava. L'allarme è stato lanciato dopo le 2 con le fiamme dall'appartamento del sesto piano dello stabile di via Santucci ormai ben visibili dalla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, il 118 e la polizia. Un inquilino del quinto piano che, a differenza di altri non era riuscito a uscire, è stato salvato. Mentre la 63enne, che abitava al sesto e ultimo piano, è stata trovata ormai esanime vicino all'ingresso.

Tutti i residenti sono stati fatti evacuare. I pompieri, intervenuti anche dal deposito di rifiuti alluvionali di Mezzano dove stanno spegnendo un incendio divampato un paio di giorni fa, hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme. Sono tuttora al vaglio le cause del rogo.

