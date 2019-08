Incendio in una storica osteria del Cesenate

Un incendio, alle 14, ha devastato l'Osteria degli Usignoli, noto locale in via Roversano sulle prime colline cesenati. Il ristorante era chiuso, il rogo si è sviluppato soprattutto nella parte esterna in legno; la causa dovrebbe essere un corto circuito partito proprio dalla zona esterna dove si trovano i contatori. L'allarme è stato dato da un cittadino che ha visto tanto fumo. I danni sono molto ingenti, i vigili del fuoco sono intervenuti in forze da Forlì, Cesena e Bagno e hanno dovuto lavorare per quasi tre ore.