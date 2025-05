INCENDIO Incendio in una villetta a Montalbano: salvo il proprietario e il suo cane Una densa colonna di fumo nero ha allarmato i residenti. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118. Ancora ignote le cause del rogo.

Incendio in una villetta a Montalbano: salvo il proprietario e il suo cane.

Paura oggi, venerdì 23 maggio, intorno a mezzogiorno in via Luigi Pasini a Montalbano di San Giovanni in Marignano, dove un incendio ha coinvolto una villetta residenziale. A dare l’allarme sono stati i vicini, insospettiti da una colonna di fumo nero visibile anche a distanza. I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente con due autobotti, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in salvo il proprietario di casa insieme al suo cane.

Sul posto anche i Carabinieri e il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi all’uomo, fortunatamente in buone condizioni. Le cause dell’incendio restano al momento sconosciute. Sono in corso accertamenti per chiarire l’origine del rogo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: