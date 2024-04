VILLA VERUCCHIO Incendio "Kiosko il Vincanto”: partita la raccolta fondi per la ricostruzione In paese è scatta una vera e propria gara di solidarietà nelle speranza di ridare vita ad un luogo al quale molti erano affezionati

Incendio "Kiosko il Vincanto”: partita la raccolta fondi per la ricostruzione.

È già partita, in maniera spontanea, la raccolta fondi per la ricostruzione del Kiosko il Vincanto andato in fiamme nella notte tra domenica e lunedì. Il locale di Villa Verucchio, del noto cantautore Filippo Malatesta, è andato completamente in fumo in poche ore: difficili le operazioni di spegnimento delle fiamme tanto che i Vigili del Fuoco sono dovuti tornare sul posto anche nella serata di lunedì dato che il vento stava alimentando nuovamente le fiamme.

In paese è scatta una vera e propria gara di solidarietà nelle speranza di ridare vita ad un luogo al quale molti erano affezionati: in poche ore sono stati raccolti quasi 24mila euro con la raccolta fondi lanciata online. "Stava cominciando la primavera e per noi il periodo di maggior lavoro" - scrive Filippo sul suo profilo Facebook dal quale ha rilanciato la raccolta - Avevamo tanti progetti per l'estate. Poi ti svegli e nel cuore della notte vedi andare tutto in fumo.....che follia".





I più letti della settimana: