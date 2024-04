VILLA VERUCCHIO Incendio "Kiosko il Vincanto”: si ipotizza la pista dolosa In corso gli accertamenti per capirne le cause. Grande la vicinanza di cittadini e amici, questa sera alle 21:00 si ritroveranno nel parco vicino al locale per sostenere Filippo Baschetti. Lanciata inoltre anche una raccolta fondi online.

Le fiamme sono divampate intorno alle due del mattino, poche ore dopo la chiusura del “Kiosko il Vincanto”, noto locale di Villa Verucchio del cantautore riminese Filippo Baschetti meglio conosciuto come Filippo Malatesta. L'incendio ha interessato tutta la copertura in legno del locale, e la coibentazione alle pareti e al tetto ha reso lunghe le manovre di spegnimento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

In corso gli accertamenti per capirne le cause. Non si esclude la pista dell'incendio doloso. Questa mattina è intervenuto anche il nucleo investigativo antincendio dei Vigili del fuoco da Bologna per appurare l'origine del rogo.

All'interno del locali è possibile si trovassero anche alcuni strumenti del musicista, candidato consigliere della lista “Verucchio Mia” nelle elezioni comunali che si terranno l'8 e 9 giugno. Grande la vicinanza di cittadini e amici che questa sera alle 21:00 si ritroveranno nel parco vicino al locale per sostenere Filippo Baschetti. Già lanciata inoltre anche una raccolta fondi online sulla piattaforma “gofund.me”.

