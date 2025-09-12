CRONACA Incendio nel carcere di Villa Fastiggi: sette detenuti in ospedale per ustioni e intossicazioni Le fiamme divampate in una cella hanno sprigionato fumo denso in tutto il reparto: necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118

Incendio nel carcere di Villa Fastiggi: sette detenuti in ospedale per ustioni e intossicazioni.

Momenti di paura nella serata di giovedì al carcere di Villa Fastiggi, a Pesaro, dove un incendio divampato all’interno di una cella ha reso necessaria l’evacuazione di numerosi detenuti. Secondo le prime ricostruzioni, due prigionieri avrebbero appiccato il fuoco a un materasso e ad altri oggetti, rimanendo ustionati e costretti al ricovero. Le fiamme hanno sprigionato in pochi minuti un denso fumo che ha reso l’aria irrespirabile, creando una situazione di emergenza in tutto il piano detentivo.

L’allarme è scattato poco dopo le 22. La Polizia Penitenziaria è stata la prima a intervenire per mettere in salvo i detenuti, poi trasferiti temporaneamente nel cortile e in reparti aerati. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno spento il rogo e disperso i fumi con le attrezzature di ventilazione, mentre il 118 ha inviato tre ambulanze.

Sette persone, tutti detenuti, sono state trasportate all’ospedale San Salvatore per ustioni e sintomi da intossicazione, ma nessuna in condizioni gravi. Anche alcuni agenti hanno riportato lievi conseguenze. Intorno a mezzanotte l’emergenza è stata dichiarata rientrata e l’area messa in sicurezza. La direzione del carcere, insieme alle forze dell’ordine, ha avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio e valutare eventuali responsabilità.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: