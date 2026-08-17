CRONACA Incendio nella notte a Poggio Torriana, brucia casolare disabitato | VIDEO e FOTO Le fiamme hanno interessato una struttura in via Pantano, adiacente alla casa natale del Beato Pio Campidelli

Incendio nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 agosto a Poggio Torriana. L'allarme è scattato intorno alle 4.30 in via Pantano, dove le fiamme hanno coinvolto una struttura non abitata ma adiacente alla casa natale del Beato Pio Campidelli.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Bellaria e Novafeltria, con il supporto da Rimini di un'autobotte e dell'autoscala. I pompieri hanno lavorato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza anche l'edificio confinante. Non si registrano feriti.

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