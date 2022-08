Incendio Saludecio: identificato il presunto responsabile

I Carabinieri della Forestale di Morciano di Romagna hanno identificato il presunto responsabile del vasto incendio nei campi che si è sviluppato il 21 giugno in una zona agricola a Saludecio, fra "San Leone” e “Monte del Prete Basso”. All'origine ci sarebbe stato un abbruciamento controllato, probabilmente di alcune sterpaglie, in una zona a particolare rischio incendio. Con il vento forte, le alte temperature le fiamme si sarebbero propagate sulle stoppie e i campi di grano adiacenti. Sono state necessarie molte ore per lo spegnimento, che ha portato anche preoccupazione ai residenti vista la vicinanza con le abitazioni e ha causato danni per migliaia di euro ai proprietari delle colture adiacenti. L'uomo dovrà rispondere di incendio colposo. La Forestale ricorda l'obbligo di contattare i numeri di emergenza 112 e 115 nel caso venga avvistato un incendio.