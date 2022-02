Incendio su nave italiana: in salvo le 288 persone a bordo Due camionisti bulgari, considerati in un primo momento dispersi, sono stati trovati nella stiva

Potrebbero essere partire da un camion nella stiva della nave le fiamme che hanno dato origine all'incendio a bordo del traghetto della Grimaldi in navigazione tra la Grecia e l'Italia. È quanto avrebbe riferito il comandante della nave agli uomini della Gdf a bordo del pattugliatore Monte Sperone che ha soccorso 243 persone tra equipaggio e passeggeri. La maggior parte dei passeggeri erano autotrasportatori greci e bulgari ma a bordo della nave c'erano anche diversi bambini. Due camionisti bulgari, considerati in un primo momento dispersi, sono stati trovati nella stiva del traghetto. La nave stava viaggiava tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi con a bordo 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio. Sono tutti in salvo sull'isola greca di Corfù. Una delle persone che erano a bordo sarebbe stata colta da un lieve malore. L'incidente è avvenuto al largo della costa settentrionale dell'isola di Corfù, a 9 miglia dalla costa.

