Incendio sulla A14, intervengono all'alba i Vigili del Fuoco

Un altro incendio in A14 che coinvolge un mezzo pesante. A pochi giorni da quello che ha colpito un autoarticolato in direzione Bologna. E' stato il surriscaldamento generato dallo scoppio di uno pneumatico a causare le fiamme che si sono propagate velocemente al rimorchio di un mezzo pesante e che ha visto all'alba l'intervento di una squadra dei Vigili del fuoco al km 119 in direzione Sud. Non ci sono stati feriti, mentre il soccorso non ha avuto alcuna ripercussione alla normale viabilità autostradale.



