Incendio traghetto: riprese le ricerche dei dispersi, si teme sversamento.

All'alba sono le ricerche delle 12 persone non recuperate dopo l'incendio del traghetto. Sono tutti autisti di camion, nove bulgari e tre greci. La Guardia costiera greca rende noto che, fra le persone salvate, due cittadini afghani non erano registrati. I tecnici del Reparto ambientale marino della Guardia Costiera hanno individuato un possibile sversamento dall' Euroferry Olympia della Grimaldi, che aveva a bordo 800 metri cubi di carburante e 23 tonnellate di merci pericolose corrosive. Il ministro della Transizione ecologica sta seguendo la vicenda in costante contatto con la Guardia Costiera.

