Incendio vicino alla stazione di Pesaro, disagi e ritardi per i treni

Mattina di ritardi per i treni della tratta tra Pescara e Milano. La causa è un incendio nei pressi di un tombino vicino ai binari alla stazione di Pesaro. Dalle 5:20 i vigili del fuoco sono sul posto e la circolazione ferroviaria è stata sospesa a Pesaro. I treni Alta Velocità e Regionali, informa Trenitalia, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Mentre per i treni Regionali limitazioni di percorso e qualche cancellazione. Per quanto riguarda la linea Alta velocità sono in particolare coinvolti tre convogli: un Freccia Rossa Pescara-Milano Centrale, e due con itinerario Ancona-Milano Centrale. Un Frecciargento (Ravenna-Roma Termini) fermo dalle 7.31 a Pesaro. L'incendio, secondo le ultime informazioni, sarebbe stato spento ma l'intervento dei vigili del fuoco è durato fino a metà mattina.







