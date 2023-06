INCHIESTA Inchiesta per corruzione a Forlì: arrestato Gianluca Pini L'ex parlamentare coinvolto nell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ex direttore dell'Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna

L'ipotesi dei PM di Forlì – stando a quanto riportato dalle agenzie - sarebbe quella di un “pactum sceleris”, nei mesi convulsi dell'emergenza pandemica. D'obbligo l'utilizzo del condizionale, trattandosi di accuse in attesa del necessario vaglio di un'aula di Tribunale. Sarebbero già stati disposti gli arresti domiciliari, però, per Gianluca Pini – già Segretario della Lega Nord Romagna e deputato del Carroccio -, e Marcello Minenna: attuale assessore all'Ambiente della Regione Calabria, ed ex membro della Giunta Raggi a Roma. All'epoca era Direttore dell'Agenzia delle Dogane; l'ipotesi degli inquirenti è che Pini – tornato all'attività imprenditoriale - gli avesse promesso di accreditarlo all'interno della Lega, di modo che Minenna mantenesse il proprio ruolo dirigenziale a seguito del cambio di Governo. In cambio quest'ultimo gli avrebbe concesso favori; nello specifico l'ottenimento di un maxi appalto con l'AUSL Romagna per la fornitura di mascherine in periodo Covid.

Tutto da verificare il castello accusatorio; Pini non è più in Parlamento dal 2018, e la sua stella – riportano i media – si sarebbe offuscata l'anno precedente, quando al congresso della Lega sostenne un candidato alternativo a Salvini. Su disposizione della DdA di Bologna sarebbero stati arrestati anche funzionari della Prefettura di Ravenna e dell'AUSL Romagna. L'indagine – riguardante presunti episodi di corruzione – sarebbe scaturita in realtà da un sequestro di 28 chili di cocaina, nel 2020. Dietro la droga stipata in un camion proveniente dal Belgio, secondo gli inquirenti, vi era un imprenditore forlivese. Tramite intercettazioni la Procura avrebbe poi scoperto un rapporto fra quest'ultimo e l'ex parlamentare. Da qui, probabilmente, gli ulteriori approfondimenti che hanno portato ai provvedimenti cautelari di cui si è avuta notizia oggi.





