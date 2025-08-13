TV LIVE ·
Inchiesta Pesaro: Santini consegna cellulare e sim a inquirenti

Tra i 24 indagati anche Matteo Ricci, ex sindaco e candidato di Pd e 5 Stelle alle Regionali nelle Marche

13 ago 2025
Foto: TgR Marche

Prosegue l'inchiesta Affidi che ha scosso la città di Pesaro con 24 indagati, di cui 16 per corruzione. Massimiliano Santini ha consegnato alla squadra mobile il suo cellulare e la carta sim. Lo comunica Gioacchino Genchi, avvocato dell’ex braccio destro dell’allora sindaco di Pesaro e attuale candidato del centrosinistra alla presidenza delle Marche, Matteo Ricci, anch'egli raggiunto da avviso di garanzia.

Il legale crede sia di "rilevante interesse difensivo il recupero integrale dei contenuti multimediali e delle conversazioni intercorse tra Santini e gli altri coindagati nella piattaforma WhatsApp Business, con l’account dismesso e cancellato". L’obiettivo di Genchi è recuperare alcune conversazioni private tra Ricci e Santini e per questo motivo, nella pec inviata alla pm Maria Letizia Fucci, titolare dell’indagine, la invita a richiedere al Parlamento europeo la "prescritta autorizzazione per l’utilizzo a fini probatori nel presente procedimento penale dei predetti messaggi e delle corrispondenze acquisite".

Lunedì Santini è stato sentito per quasi 11 ore nella caserma della Guardia di Finanza. Ha risposto a tutte le domande. Verbale secretato su richiesta della difesa.




