AFFIDOPOLI Inchiesta Pesaro: Santini consegna cellulare e sim a inquirenti Tra i 24 indagati anche Matteo Ricci, ex sindaco e candidato di Pd e 5 Stelle alle Regionali nelle Marche

Prosegue l'inchiesta Affidi che ha scosso la città di Pesaro con 24 indagati, di cui 16 per corruzione. Massimiliano Santini ha consegnato alla squadra mobile il suo cellulare e la carta sim. Lo comunica Gioacchino Genchi, avvocato dell’ex braccio destro dell’allora sindaco di Pesaro e attuale candidato del centrosinistra alla presidenza delle Marche, Matteo Ricci, anch'egli raggiunto da avviso di garanzia.

Il legale crede sia di "rilevante interesse difensivo il recupero integrale dei contenuti multimediali e delle conversazioni intercorse tra Santini e gli altri coindagati nella piattaforma WhatsApp Business, con l’account dismesso e cancellato". L’obiettivo di Genchi è recuperare alcune conversazioni private tra Ricci e Santini e per questo motivo, nella pec inviata alla pm Maria Letizia Fucci, titolare dell’indagine, la invita a richiedere al Parlamento europeo la "prescritta autorizzazione per l’utilizzo a fini probatori nel presente procedimento penale dei predetti messaggi e delle corrispondenze acquisite".

Lunedì Santini è stato sentito per quasi 11 ore nella caserma della Guardia di Finanza. Ha risposto a tutte le domande. Verbale secretato su richiesta della difesa.

