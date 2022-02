Inchiesta Pivetti: pm, 8 milioni di ricavi nascosti al Fisco Numerose le rogatorie per ricostruire i flussi finanziari, anche verso San Marino

Diffuse dal procuratore di Milano Riccardo Targetti le motivazioni del Riesame che ha accolto il ricorso del pm Giovanni Tarzia sul sequestro di circa 3 milioni e 400mila euro all'ex presidente della Camera Irene Pivetti e di oltre 475mila euro ad un suo consulente, sequestro che non era stato convalidato dal gip a novembre. Sono 'circa 8 milioni di euro' i ricavi 'fraudolentemente sottratti a imposizione in Italia attraverso la fittizia interposizione di veicoli societari esteri' dalla Pivetti. L'ordinanza del Riesame, scrive Targetti, 'fa propria la ricostruzione dei fatti e la loro qualificazione giuridica effettuata' dal decreto di sequestro preventivo d'urgenza del pm. Nella nota diffusa, si ricordano anche le numerose rogatorie effettuate in Paesi esteri, fra i quali anche San Marino, per seguire i flussi finanziari. (Fonte Ansa)

