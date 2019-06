Incidente a Cerasolo, due donne trasferite all'Infermi di Rimini

Due donne sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto poco dopo le 20.00 di ieri a Cerasolo di Coriano, in via Monte Pirolo. Una signora 48enne è rimasta ferita in maniera lieve mentre per una 61enne l'impatto ha causato danni più seri. Entrambe sono state trasferite all'ospedale “Infermi” di Rimini. Sul posto per i rilievi e per appurare le cause dello scontro la Municipale, mentre sono intervenute due ambulanze e un'automedica per i soccorsi.