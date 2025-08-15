CRONACA Incidente a Fano: muore il riccionese Giacomo Premi, bagnino ed ex giocatore della Libertas

Incidente a Fano: muore il riccionese Giacomo Premi, bagnino ed ex giocatore della Libertas.

Tragedia nella tarda mattinata di Ferragosto sulla Statale Adriatica, nel tratto appena dopo Fosso Sejore, nel territorio di Fano. Un violento scontro tra una moto e un’auto è costato la vita a Giacomo Premi, 39 anni, ex calciatore dilettante e bagnino a Riccione. Lo riporta Il Resto del Carlino.

Per via dell'impatto la moto è andata distrutta e l’auto ha riportato gravi danni. Premi, sbalzato sull’asfalto, è stato soccorso dal 118 con un “codice rosso avanzato”, il massimo livello di emergenza, ma nonostante prolungati tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare. Ferito il conducente della vettura, stabilizzato sul posto e trasferito in elicottero all’ospedale.

Sul luogo dell’incidente, oltre alla medicalizzata di Fano e all’elisoccorso Icaro 02, sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale. Il tratto di strada è rimasto chiuso per oltre un’ora per permettere i soccorsi e i rilievi, causando lunghe code in entrambe le direzioni e disagi alla viabilità alternativa. Premi stava andando a prendere la figlia quando si è verificato lo schianto.

La notizia ha scosso Riccione, dove l’uomo lavorava come bagnino agli stabilimenti 80 e 81. Nato il 25 marzo 1986, aveva alle spalle una lunga carriera nel calcio dilettantistico e semi-professionistico, vestendo maglie di squadre in Marche, Lombardia, Veneto, Calabria e San Marino. Centrale difensivo determinato e grintoso, aveva militato negli ultimi anni nel Mondaino, nell’Osimo Stazione CD Calcio, oltre che in formazioni locali come Schieti, J. Centro Città, Arzilla e Carpegna. Aveva giocato nel campionato sammarinese nell’AC Libertas nella stagione 2023-2024.

