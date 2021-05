CRONACA Incidente a Milano Marittima: 17enne muore sulla moto

Incidente a Milano Marittima: 17enne muore sulla moto.

Un ragazzo di 17 anni, Leonardo Mancuso, è morto sul colpo e la ragazza, coetanea, che viaggiava con lui sulla moto è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena, in prognosi riservata. È il bilancio di un incidente stradale accaduto ieri sera intorno alle 22 a Milano Marittima, sul litorale ravennate.

[Banner_Google_ADS]



I due giovani, entrambi del 2003 e residenti a Forlimpopoli erano su una moto quando si sono scontrati con un suv. Al volante della vettura una donna di 31 anni, cervese, portata in ospedale a Ravenna perché in stato di choc. Sull'incidente la Pm di turno Lucrezia Ciriello ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di omicidio stradale e ha disposto il sequestro dei mezzi. Nelle prossime ore sono attesi i risultati degli esami tossicologici. La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia locale cervese: tra le ipotesi, un salto di precedenza della moto, un 125.

Gli inquirenti intendono anche verificare le velocità dei due mezzi al momento dell'impatto avvenuto all'incrocio tra la III Traversa e viale 2 Giugno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: