SCONTRO Incidente a Misano: 21enne cade alla 'rotatoria Ducati', trasportata al Bufalini

Grave incidente, nel pomeriggio di mercoledì, sulla provinciale Riccione-Tavoleto, a qualche centinaio di metri dal circuito di Misano. All'altezza della rotatoria de La Cella – dov'è installata una Ducati 998 Troy Bayliss replica ,- una ragazza di 21 anni, a bordo di uno Scarabeo, si è scontrata con un'auto ed è rovinata sull'asfalto. Viste le condizioni della giovane, una volta stabilizzata, si è reso necessario il suo trasporto all'ospedale 'Bufalini' di Cesena in elisoccorso. Per lei un trauma facciale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per ricostruire la dinamica, la Polizia Municipale.



