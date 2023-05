SCONTRO Incidente a Morciano: coinvolta donna con tre bambini a bordo [fotogallery]

Incidente a Morciano: coinvolta donna con tre bambini a bordo [fotogallery].

Incidente, questa mattina, in via Ca Fabbro, a Morciano di Romagna. Una Volkswagen Touran, condotta con una donna e con a bordo tre bambini, era diretta verso Pianventena, quando, secondo una prima ricostruzione, una Ford Fiesta che procedeva in direzione contraria, le ha tagliato la strada per entrare nel piazzale di un azienda. Inevitabile lo scontro. Le due auto sono finite ai lati opposti della carreggiata, tanto che la Polizia stradale di Riccione accorsa per i rilievi, ha faticato a ricostruire la dinamica. In loro aiuto sono però arrivate le immagini delle telecamere di sicurezza dell'azienda che – pare – abbiano ripreso la scena del sinistro. Entrambi i conducenti sono stati portati in ospedale, uno a Rimini, l'altro a Riccione, non in gravi condizioni.

Foto Gallery

