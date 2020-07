Incidente a Ospedaletto di Coriano: motociclista si scontra con automobile

Incidente nel primo pomeriggio a Ospedaletto di Coriano. Un uomo, a bordo di una moto targata Forlì, si stava apprestando ad entrare in Via Montescudo partendo dal parcheggio sito nel civico 14. Improvvisamente una Fiat, per ragioni da accertare, si sarebbe immessa nella stessa via tagliandogli la strada. I due mezzi si sono quindi scontrati e il motociclista è rimasto ferito. Intervenuto prontamente il 118 per il trasporto all'Ospedale Ceccarini di Riccione. Nell'impatto il guidatore ha riportato lesioni ad una gamba, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto la Polizia Municipale di Riccione per i rilievi e per gestire la viabilità.