CRONACA

Incidente a Ospedaletto, Federico Morvillo non ce l'ha fatta

Troppo gravi le ferite riportate nel terribile scontro. Il 29enne lavorava a San Marino.

Non ce l’ha fatta Federico Morvillo, il 29enne di Trarivi rimasto coinvolto domenica scorsa in un terribile incidente a Ospedaletto di Rimini, lungo via Montescudo. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro tra la sua moto e un’auto, avvenuto all’altezza dell’incrocio con via del Colle. Le condizioni del giovane erano apparse subito disperate.

Morvillo, che lavorava a San Marino come capoturno in un’importante azienda di Chiesanuova, è spirato ieri all’ospedale Bufalini di Cesena. Sui social il cordoglio dei colleghi, che lo ricordano per il sorriso contagioso e la grande energia.

