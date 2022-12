Incidente a Pietracuta al bivio per San Leo: traffico in tilt

Traffico in tilt a Pietracuta all'incrocio per San Leo questa mattina dopo lo scontro tra due auto. Ancora in corso di accertamento le cause alla base del sinistro che ha visto coinvolte una FiatA16 e una Kia poco dopo le 7.30. Forse una mancata precedenza o l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Tre le persone coinvolte: quella seduta al posto del passeggero della Fiat è stata affidata alle cure dei sanitari. Sul posto sono intervenute un'automedica, due ambulanze, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.