INCIDENTE Incidente a Pietracuta al bivio per San Leo: traffico in tilt Coinvolte una Fiat 16 e una Kia poco dopo le 7.30

Traffico in tilt a Pietracuta all'incrocio per San Leo questa mattina dopo lo scontro tra due auto. Ancora in corso di accertamento le cause alla base del sinistro che ha visto coinvolte una Fiat 16 e una Kia poco dopo le 7.30. Forse una mancata precedenza o l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Tre le persone coinvolte: quella seduta al posto del passeggero della Fiat è stata affidata alle cure dei sanitari. Sul posto sono intervenute un'automedica, due ambulanze, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

