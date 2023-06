CRONACA Incidente a Riccione: auto taglia la strada a moto con in sella padre e figlio

Incidente in mattinata a Riccione. Secondo le prime ricostruzioni un uomo, assieme al figlio di circa dieci anni, stava percorrendo Via Montefeltro, nella zona artigianale, in sella ad una moto Honda. Giunti all'incrocio con via Carpegna una Hyundai, proveniente da Via San Leo, avrebbe tagliato loro la strada per immettersi nella via, probabilmente senza rispettare la precedenza. Inevitabile l'impatto con un auto, che ha scaraventato i due sull'asfalto, ferendoli gravemente. Sul posto giunte tre ambulanze e un medico per il ricovero all'Ospedale Bufalini di Cesena. Il bambino avrebbe riportato i danni maggiori ma, come il padre. non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi, è intervenuta la Polizia Locale.





