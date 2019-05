Incidente a Riccione: investito bambino di undici anni

Nella mattinata, attorno alle 7:55, un Suv ha investito un bambino di undici anni mentre stava andando a scuola in bicicletta. L'incidente è avvenuto a Riccione in Via Massaua 30.

L'undicenne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per giungere sulla pista ciclabile nel lato opposto. L'automobile l'ha centrato in pieno e nell'impatto il bambino è finito sul cofano della vettura, sul parabrezza e e infine a terra. Il 118 con ambulanza e auto medica ha soccorso il ragazzino e l'ha trasportato in elicottero all'Ospedale Bufalini di Cesena.

Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.