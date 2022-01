Incidente a Rimini: auto cappottata, guidatore al Bufalini

Un incidente è avvenuto poco prima delle 19 a Rimini, in Via Montescudo, nei pressi del civico 47. Secondo le prime ricostruzioni il guidatore, per ragioni da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo e si sarebbe scontrato contro il cordolo. Per via dell'impatto l'auto si è cappottata. L'uomo ha riportato lesioni importanti, tanto da richiedere il trasporto all'Ospedale Bufalini di Cesena. Oltre al personale del 118 sul posto sono intervenuti Polizia Locale e Vigili del Fuoco.