RIMINI Incidente a Rimini: auto tampona violentemente un camion L'impatto in via Montalbano, esplosi gli airbag

Incidente questa mattina in via Montalbano a Rimini di fronte al civico 2444. Secondo quanto appreso, una Volkwagen Golf ha violentemente tamponato un camion, rimbalzando, dopo l'urto, contro un muretto a lato strada. L'impatto ha portato ad una esplosione degli airbag che hanno conseguentemente causato un trauma cranico all'uomo alla guida. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari e i Vigili del Fuoco per estrarlo dall'abitacolo. Il guidatore è stato trasportato in ospedale dall'ambulanza con codice di media gravità. Sul posto per i rilievi del caso la Polizia Municipale.

