INCIDENTE Incidente a Rimini: donna in scooter finisce al Bufalini [Fotogallery]

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Rimini, in viale Rimembranze, nei pressi del locale Crazy Love. Una ragazza, a bordo di una Fiat Panda stava uscendo da un incrocio nel momento in cui sopraggiungeva una donna a bordo di uno scooter. Le due si sono scontrare e la ragazza in sella alla moto è rovinosamente caduta a terra. Violento l'impatto nel quale pare che la motociclista abbia riportato traumi al cranio. Sul posto ambulanza con auto medica e Polizia Municipale. I sanitari hanno disposto il trasferimento al trauma center del Bufalini di Cesena. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.

