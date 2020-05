Incidente a Rimini, intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre la conducente

Incidente nella mattinata di mercoledì in via Santa Cristina, a Rimini. L'auto è uscita di strada andando ad urtare un palo. La conducente era così rimasta incastrata nell'abitacolo, tanto che sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Rimini per estrarla dalle lamiere. Con cesoie idrauliche, i pompieri hanno hanno tagliato le cerniere della portiera, per dare la possibilità al 118 di estrarre la persona con una barella spinale per le cure del caso. Sul posto anche la Polizia di stato.