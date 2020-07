CRONACA Incidente a Rimini: investito bambino da un autobus È accaduto in via Niccolò Tommaseo. Il bambino è corso fuori dal giardino di casa e ha impattato l'autobus che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Al momento non è in pericolo di vita

Incidente a Rimini, questa mattina, in via Niccolò Tommaseo. Un bambino è uscito correndo dal giardino di casa, in cui il cancello era rimasto aperto, ed ha impattato nella parte posteriore di un autobus di linea che stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. Il bambino è stato trasportato all'ospedale Infermi ma al momento non risulta in pericolo di vita.



