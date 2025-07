CRONACA Incidente a Rimini: perde controllo dell'auto e sbanda contro veicolo parcheggiato

Incidente a Rimini: perde controllo dell'auto e sbanda contro veicolo parcheggiato.

Incidente nella tarda serata a Rimini, poco dopo le 19. Un giovane, a bordo di un'Audi, stava percorrendo la Via Regina Elena quando, giunto nei pressi dell'hotel Parco dei Principi, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del veicolo, ha sterzato improvvisamente e si è scontrato con un'auto parcheggiata.

Il tutto è avvenuto in una zona molto trafficata, ma fortunatamente nessuno dei numerosi passanti presenti è rimasto coinvolto. Sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 per prestare soccorso al conducente. Le sue condizioni sono di media gravità, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

