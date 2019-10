Incidente a San Patrignano, auto cappottata

Incidente nella prima serata di ieri a Coriano, in prossimità di San Patrignano. Per cause al vaglio della Polizia Locale, che ne ha diffuso la notizia, un'auto si è cappottata in via Monte Pirolo. Gli agenti hanno temporaneamente chiuso la strada al traffico – riaperta dopo l'intervento del carroattrezzi - per agevolare soccorsi e rilievi.