CRONACA Incidente a San Vito: 18enne trasportata d'urgenza al Bufalini

Incidente a San Vito: 18enne trasportata d'urgenza al Bufalini.

Grave incidente in zona San Vito: una 18enne è stata travolta da un furgone Fiat Scudo mentre viaggiava su un ciclomotore sulla via Vecchia Emilia. Il mezzo a quattro ruote stava svoltando a destra verso una strada laterale dopo averla sorpassata, ma si sarebbe scontrato con la ragazza mentre stava entrando nella via, facendola finire contro un muro. Le sue condizioni sono apparse molto gravi, rendendo necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto al Bufalini di Cesena, in cui la giovane si trova ricoverata in rianimazione. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: