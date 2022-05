CRONACA Incidente a Villa Verucchio: anziano investito, è grave

Incidente nella mattina di lunedì a Villa Verucchio. Erano circa le 10 quando una persona anziana è stata investita nei pressi del centro abitato, a poca distanza dallo stabilimento Scm. L'auto, una Toyota Yaris, stava viaggiando in direzione monte quando, per cause al vaglio della Polizia locale, ha colpito un uomo che stava attraversando la strada, fuori dalle strisce pedonali. Inevitabile l'impatto frontale. Il 118, intervenuto sul posto con un'ambulanza, viste le gravi condizioni, ha subito allertato l'elisoccorso di Ravenna che ha poi trasportato l'uomo all'ospedale “Bufalini” di Cesena in codice di massima gravità.

Foto Gallery I rilievi della Polizia locale

