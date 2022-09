Incidente A14: furgone tampona tir, guidatore salvo per miracolo [fotogallery]

Oggi sabato 24 settembre nel primo pomeriggio si è verificato un incidente sull'autostrada A14 al km 139 in direzione nord tra Cattolica e Riccione. Un furgone della BTicino ha tamponato un tir e l'impatto è stato impressionante. Come si vede dalle foto il davanti del furgone è completamente distrutto, come se quella parte della vettura si fosse accartocciata. Essendoci in quel tipo di mezzo poco spazio tra il posto di guida e la parte distrutta, il guidatore può dirsi salvo per miracolo. Ora si trova all'ospedale di Riccione, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non ci sono altri feriti nel bilancio delle persone coinvolte nell'incidente. Oltre ai medici del 118, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Autostradale per i rilievi.