VIABILITÀ Incidente A14: riaperto tratto Ancona sud e Ancona nord Un mezzo pesante si è ribaltato perdendo il carico consistente in manufatti in cemento

Incidente A14: riaperto tratto Ancona sud e Ancona nord.

Incidente tra una autovettura e un mezzo pesante che ha disperso il carico all'alba dell 5:15 di oggi sulla autostrada A14 Bologna-Taranto dove è stata predisposta la chiusura del tratto compreso tra Ancona Sud e Ancona Nord, in direzione Bologna. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

Durante il transito in direzione nord, un mezzo pesante si è ribaltato, perdendo il carico consistente in manufatti in cemento: alcuni detriti sono finiti anche sulla terza corsia in direzione sud.

Nell'incidente è stata coinvolta anche una vettura ma non si registrano persone ferite. Sul posto è intervenuta, tra gli altri, la polizia stradale della sottosezione di Fano.

Alle ore 9:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 221, che ha visto coinvolti un'autovettura e un mezzo pesante, che ha disperso il carico. Attualmente, sul luogo dell'evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda in diminuzione all'altezza dell'uscita di Ancona Sud in direzione Bologna.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: