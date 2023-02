ANCONA Incidente A14: stazionarie condizioni 12enne in rianimazione

Incidente A14: stazionarie condizioni 12enne in rianimazione.

Si sono "mantenute stazionarie nella notte" le condizioni del 12enne di Montesilvano (Pescara), ricoverato nella Rianimazione pediatrica del Salesi ad Ancona dopo essere rimasto ferito in un incidente sull'A14 a Grottammare (Ascoli Piceno) in cui sono morti il padre Andrea Silvestrone, una sorella di 14 anni e un fratellino di 8 anni. Lo fa sapere l'ospedale materno infantile con una nota del Direttore Sod Anestesia e Rianimazione Pediatrica, dott. Alessandro Simonini: "il paziente permane sedato e sottoposto a ventilazione meccanica. - informa - Le indagini eseguite per il monitoraggio delle lesioni cerebrali mostrano stabilità del quadro. Attualmente il paziente è stato trasportato nel blocco operatorio dove è in corso l'intervento chirurgico maxillo-facciale. Le condizioni cliniche sono stazionarie - conclude la nota - e la prognosi è riservata".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: