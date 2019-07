Incidente all'aba: in tre in ospedale in gravi condizioni

Violento incidente all'alba i oggi sulla via Emilia. Ne dà notizia il sito riminitoday. Coinvolti due scooteristi e un ciclista, tutti e tre trasportati in ospedale in gravi condizioni. Dalle prime ricostruzioni pare che i due ragazzi a bordo dello scooterone stessero percorrendo la via Emilia in direzione Santarcangelo quando si sono trovati davanti la bici. Tremendo l'impatto che ha scaraventato al suolo il ciclista, i ragazzi sullo scotter e ha spezzato in due la bicicletta. Sul posto tre ambulanze e due auto medicalizzate: il ciclista e uno dei ragazzi a bordo dello scooter sono stati trasportati al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità, l'altro scooterista è stato trasportato all'Infermi di Rimini in codice rosso. Sul posto per i rilievi del caso una pattuglia della polizia stradale.