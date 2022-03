Incidente bus A14, a perdere la vita una 32enne ucraina; viaggiava coi due figli

Il video dei Vigili del Fuoco

All'arrivo dei sanitari non c'era più nulla da fare. A perdere la vita, ieri mattina, nel ribaltamento di un pullman sull'A14, una donna di 32 anni, ucraina, come gli altri passeggeri. Il mezzo era diretto a Pescara, ma avrebbe fatto tappa anche a Rimini e Pesaro. Proprio nella provincia marchigiana, la donna avrebbe dovuto raggiungere la madre. L'uscita di strada del pullman è avvenuto alle 6.20 del mattino, un chilometro dopo il casello di Cesena. Il bus era partito con 50 persone a bordo dalla città di Chmel'nyc'kyj ed era transitato per l'Ungheria e la Slovenia, prima di giungere in Italia. Al momento dell'incidente, erano 21 i passeggeri. In diversi infatti erano già scesi in alcune città del nord. Fra le possibili cause del sinistro, un colpo di sonno dell'autista, rimasto illeso, ma in stato di choc. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, la polizia stradale di Pieve Acquedotto e i Vigili del Fuoco che, dopo aver messo in sicurezza l'area, hanno fatto arrivare le gru necessarie per sollevale l'autobus. Come ricostruisce il Corriere Romagna, cinque le persone portate all'ospedale Bufalini di Cesena, di cui nessuno in pericolo di vita. La donna stava viaggiando assieme ai suoi due bambini.