Incidente con 4 morti a Reggio Emilia: l’automobilista aveva assunto alcol e droghe

Era ubriaco e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. È quanto emerge dalle indagini sull’incidente in cui domenica sera a Villa Gaida di Reggio Emilia hanno perso la vita quattro persone, a causa dello schianto dell'auto sulla quale stavano viaggiando contro una casa disabitata. Non ce l'hanno fatta Shane Hyseni, giovane mamma di 22 anni, il suo bimbo Mattias di un anno e 4 mesi e i suoi fratellini: la piccola Rejana di 9 anni e il maschio di 11 anni, Resat. Le analisi a cui è stato sottoposto l’uomo alla guida hanno dimostrato come avesse assunto sia alcol, sia droghe. Dai controlli risulta inoltre che l’automobile sulla quale stava viaggiando aveva la revisione scaduta ed era intestata a una persona defunta. Alla guida il compagno di lei e padre di Mattias, Orjol Lame, 32 anni, stabile ma gravissimo in Rianimazione. Ora è indagato per omicidio stradale plurimo.