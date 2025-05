Incidente con il trattore a Montefiore Conca; muore 74enne

Un uomo di 74 anni è deceduto in seguito a un incidente con il trattore avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 21, lungo la Strada Provinciale nel territorio di Montefiore Conca. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo agricolo è uscito di strada ed è precipitato in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Riccione e i sanitari del 118.

All’arrivo dei soccorsi, l’uomo era già in arresto cardiaco. È stata richiesta l’eliambulanza da Bologna, abilitata al volo notturno, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il decesso è stato constatato sul posto dal personale medico. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Non si esclude un malore alla guida. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia.