RIMINI Incidente con trenino turistico a Rimini, ferito bimbo di tre anni Da chiarire le dinamiche del sinistro. All'inizio la madre si era allontanata con il bambino, apparentemente in buone condizioni, salvo poi accusare forti dolori. Quindi la chiamata al 118 e l'arrivo dell'elisoccorso

Incidente con trenino turistico a Rimini, ferito bimbo di tre anni.

Momenti di apprensione questo pomeriggio a Viserba, sul litorale di Rimini, dove un bambino di tre anni è rimasto ferito in un incidente che ha coinvolto un trenino turistico. Il piccolo è stato trasportato in codice di media gravità all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elisoccorso. Le sue condizioni, secondo quanto emerso dopo i primi accertamenti sanitari, non sarebbero gravi. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 nell'area di via Sacco e Vanzetti, nei pressi della nuova piscina comunale.

Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si trovava sul trenino insieme alla madre e l'incidente si è verificato durante la fase di discesa dal mezzo. Restano da chiarire le circostanze: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sono quella di una caduta mentre il convoglio era ancora in movimento a velocità ridotta oppure quella che il piccolo sia rimasto impigliato durante la discesa, venendo trascinato per alcuni istanti alla ripartenza del trenino e urtato da una ruota del mezzo.

Dopo un primo momento di apprensione, la madre si era allontanata con il bambino, apparentemente in buone condizioni. Successivamente, però, il piccolo ha iniziato ad accusare forti dolori e la famiglia è tornata sul posto, chiedendo l'intervento del 118. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un'ambulanza, l'elisoccorso e diverse pattuglie della Polizia Locale. In un primo momento era stato attivato il codice rosso, successivamente declassato a codice di media gravità dopo la valutazione dei sanitari.

Per fare chiarezza sull'incidente saranno acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona e raccolte le testimonianze dei presenti, compresa quella del conducente del trenino turistico.



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