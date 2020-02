Incidente domestico a Sant'Aquilina: una donna riporta gravi ustioni

Incidente domestico a Sant'Aquilina: una donna riporta gravi ustioni.

Incidente domestico questa mattina intorno alle 11, in una abitazione di Sant'Aquilina, in Via Montechiaro. Una donna stava accendendo il camino quando - per cause in corso di accertamento - è rimasta gravemente ustionata agli arti, probabilmente per via di un ritorno di fiamma.

Subito soccorsa dal 118, è stata intubata e sedata sul posto, ed una volta stabilizzata è stata trasportata in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena. Ora si trova ricoverata nel reparto Grandi Ustionati. Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia di Stato.





Foto Gallery

I più letti della settimana: